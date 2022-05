NBA: Αποθέωσε τον Γιάννη ο Μάτζικ Τζόνσον

Την αποθέωση γνώρισε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο από τον θρυλικό NBAer Μάτζικ Τζόνσον, όπου με ανάρτησή του στα social media σχολίασε τις εμφανίσεις του Greek Freak στη σειρά των πλέι οφ των Μπακς κόντρα στους Σέλτικς.

Aναλυτικά όσα ανέφερε ο θρύλος του ΝΒΑ:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους Μπακς και τους Σέλτικς για το γεγονός πως προσέφεραν στους μπασκετικούς μια εξαιρετική σειρά επτά παιχνιδιών. Ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στον Γιάννη για το ότι έπαιξε σαν πραγματικός MVP σε όλα τα παιχνίδια της σειράς».

I want to thank the Milwaukee Bucks and the Boston Celtics to treating basketball fans to an exciting 7 game series! A special thank you to Giannis for performing like an MVP every single game this series!