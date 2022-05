NBA: Διακοπές στην Αθήνα για τον Καπέλα

Στην Ελλάδα βρίσκεται ο σέντερ των Ατλάντα Χοκς, Κλιντ Καπέλα, για να απολαύσει τις πρώτες εβδομάδες των καλοκαιρινών του διακοπών.

Ο Ελβετός NBAer δεν έχει υποχρεώσεις στο και αποφάσισε να περάσει ένα μικρό μέρος των διακοπών του στην Ελλάδα και στην Αθήνα.

Ο Καπελά μοιράστηκε κάποιες στιγμές στο Twitter από διάφορα σημεία της πόλης, με λεζάντα "ο κόσμος είναι πολύ μεγάλος για να βάζεις όρια στον εαυτό σου":

The world is too big to limit yourself 🇬🇷 ☀️ pic.twitter.com/jn8mVOSttG