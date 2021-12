NBA: Νίκη για τους Μπακς, 127-125 τους Χόρνετς

Σε ένα συναρπαστικό ματς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σφράγισε την όγδοη διαδοχική νίκη των Μπακς, 127-125 τους Χόρνετς. Θετικό ντεμπούτο ο ΝτεΜάρκους Κάζινς.

Ο Γιάννης ήταν εξωπραγματικός με 40 πόντους, 12 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 38 λεπτά και φυσικά πέτυχε το καλάθι της νίκης.

Στο 14-8 πλέον οι Μπακς, στο 13-11 οι Χόρνετς , από τους οποίους ήταν συγκλονιστικός ν ΛαΜέλο Μπολ που έκανε ρεκόρ καριέρας με 36 πόντους και δεύτερο ρεκόρ καριέρας με οκτώ τρίποντα, σπουδαίος ο Μπρίτζες που λίγο έλειψε να σκοράρει πίσω από το κέντρο στην εκπνοή του ματς.

GA still finds a way!! pic.twitter.com/zhTOIeS53V

Δεν μπήκαν καλά στο ματς οι Μπακς, είδαν τους Χόρνετς να προηγούνται με +16 στην πρώτη περίοδο (25-41).

GIANNIS FOR THE WIN!! pic.twitter.com/Th27RBnay3

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, οι Μπακς προσπάθησαν να μειώσουν και κατάφεραν να ψαλιδίσουν το μισό της διαφοράς στη λήξη του ημιχρόνου (60-68).

Στην τρίτη περίοδο μείωσαν στους τρεις και στη λήξη της πέρασαν μπροστά με 91-90.

Το ματς έγινε ροντέο στην τέταρτη περίοδο, ο Μίντλετον με τρίποντο έκανε το 123-122 στα 53", τον Μπολ να κάνει λάθος στα 40.5" και τον Αντετοκούνμπο να χρεώνεται με επιθετικό φάουλ στα 26.7". Με βολές του Μίντλετον, 125-122 αλλά ο Μπολ με τρίποντο έκανε το 125-125 στα 5.9".

Όμως ο Γιάννης στα 2 δευτερόλεπτα σκόραρε το 127-125, ο Μπρίτζες σηκώθηκε πίσω από το κέντρο, σούταρε και είδε την μπάλα να μπαίνει και να βγαίνει στο καλάθι των Μπακς!

GIANNIS HAD THE LAST WORD!! pic.twitter.com/QbhGiLZay7