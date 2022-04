NBΑ: Ο μυθικός Γιάννης γράφει ιστορία - «Άλωσαν» το Μπρούκλιν οι Μπακς

Με μια μυθική παράσκαση, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία, όντας πλέον ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Μιλγουόκι Μπακς.

Τα «ελάφια» άλωσαν την έδρα των Μπρούκλιν Νετς και πήραν τη νίκη στην παράταση με 120-119.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ και δις MVP του NBA ήταν συγκλονιστικός, με 44 πόντους 14 ριμπάουντ και 6 ασίστ, κι έτσι ξεπέρασε τον θρυλικό Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και με 14.216 πόντους έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

.@Giannis_An34 has passed @kaj33 to become the Bucks All-Time Scoring Leader.



