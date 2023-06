NBA: Στον Γιάννη Αντετοκούνμπο το βραβείο «Magic Johnson» από την Ένωση Επαγγελματιών Συγγραφέων Καλαθοσφαίρισης

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρόσθεσε ένα ακόμη βραβείο στη συλλογή του, καθώς η Ένωση Επαγγελματιών Συγγραφέων Καλαθοσφαίρισης τον ψήφισε ως νικητή του βραβείου «Magic Johnson» για τη σεζόν 2022-23.

Το βραβείο «τιμά τον παίκτη που συνδυάζει καλύτερα την αριστεία στο γήπεδο με τη συνεργασία και την αξιοπρέπεια στην αντιμετώπιση των ΜΜΕ και του κοινού».

Η κίνηση, μάλιστα, που επιβεβαίωσε τη σχέση του με το κοινό διαδραματίστηκε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς επί των Μαϊάμι Χιτ στην κανονική διάρκεια του εφετινού πρωταθλήματος του ΝΒΑ, όταν ο Giannis εμφανίστηκε και μίλησε για την επιτυχία μαζί με δύο παιδιά από το Make-A-Wish.

Πέρα από τις δεσμεύσεις του στα ΜΜΕ μετά τους αγώνες, ο 28χρονος συχνά αφιερώνει επιπλέον χρόνο για να μιλήσει στους δημοσιογράφους που καλύπτουν το καθημερινό ρεπορτάζ της ομάδας, ενώ αφιερώνει επιπλέον χρόνο σε αρθρογράφους.

Το βραβείο «Magic Johnson» ιδρύθηκε τη σεζόν 2000-01 και ο Ρέι Άλεν του Μιλγουόκι ήταν ο εναρκτήριος νικητής του, ενώ το εφετινό ήταν το πρώτο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Giannis Antetokounmpo has won the PBWA's 2022-23 Magic Johnson Award, for combining excellence on the court with cooperation and grace dealing with the media and fans.



Details: pic.twitter.com/hHIlHI1JXW