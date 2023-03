ΝΒΑ: Ασταμάτητος ο Αντετοκούνμπο - 16η σερί νίκη για τους Μπακς, 139-117 τους Μάτζικ

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής οι Μπακς νίκησαν με χαρακτηριστική άνεση τους Μάτζικ με 139-117 και παρέμειναν στην κορυφή του ΝΒΑ. Ο Ελληνας σταρ, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε μόλις 27' σημείωσε 31 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Another day of work for the Greek Freak.

Οι Μπακς πλέον έχουν 16 συνεχόμενες νίκες και έχουν ως στόχο το απόλυτο σερί νικών στον οργανισμό που είναι 21. Αξίζει να σημειωθεί ότι απέναντι στους Μάτζικ οι Μπακς έκαναν ρεκόρ σεζόν, καθώς σημείωσαν 26 τρίποντα.

GIANNIS SPIN MOVE 🔥



The Bucks look to win their 16th straight game tonight vs. Orlando



