ΝΒΑ: Οι Μάβερικς «άλωσαν» το Λος Αντζελες, νίκησαν 111-110 τους Λέικερς

Παρά το γεγονός ότι από το παρκέ έλειπαν οι ΛεΜπρον Τζέϊμς και Λούκα Ντόντσιτς, η αναμέτρηση των Λέικερς με τους Μάβερικς, ήταν συναρπαστική και κρίθηκε στον πόντο, με νικητές 111-110 τους φιλοξενούμενους από το Ντάλας, χάρη σε buzzer-beater του Μαξ Κλέμπερ.

Kyrie Irving leads the scoring charge and Maxi Kleber comes up with the game-winning #TissotBuzzerBeater to lift the @dallasmavs to the win!



Wood: 12 PTS, 9 REB, 8 AST, 4 STL

Kleber: 10 PTS, 4 REB

AD: 26 PTS, 10 REB



