ΝΒΑ: Οι Σανς έκαναν την έκπληξη, πέρασαν από την Βοστώνη με 106-94

Παρά το γεγονός ότι δεν διέθεταν ιδιαίτερο «βάθος» στον πάγκο, οι Φοίνιξ Σανς, έκαναν την έκπληξη τα ξημερώματα στο ΝΒΑ, επικρατώντας στην Βοστώνη των Σέλτικς με 106-94.

Η αναμέτρηση κρίθηκε στην τέταρτη περίοδο, όπου οι φιλοξενούμενοι ήταν εντυπωσιακοί και δεν άφησαν τους «Κέλτες» να πλησιάσουν περισσότερο από έξι πόντους.

Just how CP3 drew it up 🎯🎪



Suns lead by 13 on NBA TV.



WATCH: https://t.co/WjxYAo0Ivs pic.twitter.com/o2wO1Tlx4h — NBA (@NBA) February 4, 2023

Κορυφαίος των νικητών, ήταν ο Μίκαλ Μπρίτζες με 25 πόντους, ενώ ο Κρις Πολ σημείωσε 15 πόντους με οκτώ ασίστ και έξι ριμπάουντ. Πολύ καλή απόδοση με double double, είχαν και οι Ντάριο Σάριτς (14 πόντοι, 13 ριμπάουντ) και Ντεαντρέ Αϊτον (14 πόντοι, 10 ριμπάουντ).

Saben Lee drops the HAMMER 🔨



Suns lead by 7 in Boston!



WATCH: https://t.co/WjxYAo0Ivs pic.twitter.com/hBth9jllxP — NBA (@NBA) February 4, 2023

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι Σανς, που παίζουν από τα Χριστούγεννα χωρίς τον τραυματία, Ντέβιν Μπούκερ, παρατάχθηκαν χωρίς και τους Κάμερον Τζόνσον, Κάμερον Πέιν και Λάντρι Σάμετ, οι οποίοι επίσης αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμού.

Ο Τζέιλεν Μπράουν, ξεχώρισε από τους γηπεδούχους με 27 πόντους και οκτώ ριμπάουντ, ενώ ο Τζέισον Τέιτουμ είχε μια κακή βραδιά, με μόλις τρία στα 15 σουτ, ωστόσο σημείωσε 20 πόντους, ενώ ο Ντέρικ Ουάϊτ, τελείωσε τον αγώνα με 19 πόντους.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Βοστώνη-Φοίνιξ 94-106

Γιούτα-Ατλάντα 108-115

Χιούστον-Τορόντο 111-117

Μινεσότα-Ορλάντο 120-127

Σαν Αντόνιο-Φιλαδέλφεια 125-137

Ντιτρόιτ-Σάρλοτ 118-112

Ιντιάνα-Σακραμέντο 107-104

Ουάσινγκτον-Πόρτλαντ 116-124