ΝΒΑ: Η σύρραξη στο φινάλε του Κινγκς - Μπακς για χάρη του Γιάννη

Με επεισοδιακό τρόπο έκλεισε το ματς ανάμεσα στους Κινγκς και στους Μπακς για το ΝΒΑ. Στο φινάλε ο Τρέι Λάιλς έκανε φάουλ και στη συνέχεια έσπρωξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, κίνηση η οποία εκνεύρισε τον Μπρουκ Λόπεζ.

Ο τελευταίος, που είχε ματώσει σε προηγούμενη φάση μετά από χτύπημα στο αριστερό μάτι, πήγε να υπερασπιστεί τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, με αποτέλεσμα να υπάρξει καυγάς!

Οι αθλητές πιάστηκαν στα χέρια και πολλοί μπήκαν στη μέση για να τους χωρίσουν. Στο τέλος οι διαιτητές έστειλαν στα αποδυτήρια και τον Λάιλς και τον Λόπεζ κι ο αγώνας ολοκληρώθηκε χωρίς περιπέτειες.

Brook Lopez and Trey Lyles both got ejected after wild scuffle 😳 pic.twitter.com/OmzV0BwtfK