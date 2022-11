ΝΒΑ: «Λύγισαν» από τις απουσίες οι Μπακς, ηττήθηκαν με 111-93 από τους Σπερς

Την δεύτερη ήττα τους (σ.σ. μετρούν 10 νίκες) στο εφετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ, γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς ηττήθηκαν με 111-93 στο Σαν Αντόνιο από τους Σπερς.

Τα «ελάφια» παρατάχθηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και τους Μίντλεντον, Χόλιντεϊ, Αλεν, Κόνατον και Ινγκλς και δεν κατάφεραν να προβάλλουν ουσιαστική αντίσταση στους γηπεδούχους, που βελτίωσαν την συγκομιδή τους στις έξι νίκες, έναντι επτά ηττών.

Ο τομέας της στατιστικής, που έκανε την μεγάλη διαφορά ήταν ο αιφνιδιασμός, καθώς οι Σπερς σημείωσε 21 πόντους σ΄αυτην την κατηγορία, έναντι κανενός (!) των Μπακς, ενώ η ομάδα του Σαν Αντόνιο, κυριάρχησε και στις δύο ρακέτες (σ.σ. 50-32 οι πόντοι).

