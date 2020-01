ΝΒΑ: Μπαίνει στο Hall of Fame o Κόμπι Μπράιαντ

Το Hall Of Fame παρακάμπτει την εκλογική διαδικασία και καθιστά τον αείμνηστο Κόμπι Μπράιαντ πρώτο στη λίστα της τάξης του 2020, όπως ανέφερε ο «Athletic».

«Αναμένεται να είναι αναμφισβήτητα η πιο επική τάξη που έγινε ποτέ με τους Κόμπι Μπράιαντ, Τιμ Ντάνκαν και Κέβιν Γκαρνέτ», δήλωσε ο πρόεδρος του Hall of Fame, Τζέρι Κολάντζελο, προσθέτοντας: «Ο Κόμπι θα τιμηθεί με τον τρόπο που του άξιζε».

Το νήμα της ζωής του θρυλικού «Black Mamba» κόπηκε απότομα και άδοξα εχθές (26/1), όταν το ελικόπτερο, στο οποίο επέβαινε και η κόρη του, Τζιάνα, συνετρίβη στην Καλιφόρνια.

Οι φιναλίστ της τάξης του 2020 για το Hall Of Fame θα ανακοινωθούν στις 14 Φεβρουαρίου, κατά τη διάρκεια της All-Star Weekend. Το υπόλοιπο της τάξης θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο στο Final Four, ενώ η μεταθανάτια διάκριση (σ.σ. ένταξη στο Hall Of Fame) του Μπράιαντ θα πραγματοποιηθεί στο Σπίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης στις 29 Αυγούστου.