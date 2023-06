ΝΒΑ: Ο Άντριαν Γκρίφιν επίσημα νέος προπονητής των Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Την πρόσληψη του Αντριαν Γκρίφιν στο πόστο του νέου τους προπονητή ανακοίνωσαν οι Μιλγουόκι Μπακς.

Η ομάδα του Μιλγουόκι ανακοίνωσε σήμερα επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Αντριαν Γκρίφιν, χωρίς να διευκρινίζεται η χρονική διάρκεια του συμβολαίου.

Griffin becomes the 17th head coach in franchise history.



