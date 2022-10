ΝΒΑ: Σούπερ Giannis, ανίκητοι οι Μπακς

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 30 πόντους, μάζεψε 14 ριμπάουντ και μοίρασε εννέα ασίστ καθώς οι Μιλγουόκι Μπακς προηγήθηκαν σχεδόν σε όλο το παιχνίδι στο στο «Fiserv Forum», άντεξαν σε ένα δύσκολο τελευταίο διάστημα, και παρέμειναν αήττητοι -4 νίκες σε ισάριθμα ματς- με τη νίκη με 119-108 επί των Νικς της Νέας Υόρκης.

Ο Αντετοκούνμπο –με 11 στα 22 σουτ εύστοχα-, τελείωσε με το τέταρτο το ματς με το σερί double-double του και έφτασε τουλάχιστον τους 30 πόντους για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ σημείωσε τους 30 πόντους με 10/16 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 7/11 βολές, ενώ εκτός από τα 14 ριμπάουντ και τις εννέα ασίστ, είχε επίσης, ένα κλέψιμο, ένα μπλοκ και έκανε δύο λάθη σε 39 λεπτά που αγωνίστηκε.

