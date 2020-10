Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δείχνει στον γιο του την Ακρόπολη!

Μία τρυφερή φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος να κρατά στην αγκαλιά του τον γιο του, δείχνοντάς του την Ακρόπολη, ανέβασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στα social media.

Πιο συγκεκριμένα ο «Greek Freak» ανήρτησε τη συγκεκριμένη φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό σε twitter και instagram, γράφοντας στη λεζάντα της: «Στόχος μου στη ζωή είναι να σου δείξω τον κόσμο».

My goal in life is to show you the world 🌍 🏛 pic.twitter.com/NIeiNuyPJ2