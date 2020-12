Ο κουρέας των Αντετοκούνμπο έβαλε... φωτιά στο ΝΒΑ αποχαιρετώντας τον «Greek Freak»!

Την ώρα που η απόφαση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το μέλλον του είναι το πιο… hot θέμα στο ΝΒΑ, ο κουρέας του αστέρα των Μπακς με μία ανάρτηση που έκανε έβαλε… φωτιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του πλανήτη.

Συγκεκριμένα προχώρησε σε ένα ποστάρισμα με το οποίο ουσιαστικά φωτογράφιζε την αποχώρηση του Giannis από τα «ελάφια» και το οποίο όμως έμεινε για λίγο στον… αέρα, αφού το διέγραψε λίγο αργότερα.

«Μπράβο στον αδερφό μου, τον καλύτερο παίκτη στο ΝΒΑ αυτή τη στιγμή και δύο φορές σερί MVP. Σ’ αγαπώ, αδερφέ μου, πήγαινε και κάνε το καλύτερο για την οικογένειά σου. Εκτίμησα πολύ που ήμασταν μαζί τα τελευταία έξι χρόνια» ανέφερε το μήνυμα που δικαιολογημένα προκάλεσε ντόρο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αντετοκούνμπο σταρ έχει δικαίωμα μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου να αποδεχτεί την πρόταση επέκτασης που του έκαναν οι Μπακς για νέο πενταετές συμβόλαιο έναντι περίπου 230 εκατ. δολαρίων.

Σε διαφορετική περίπτωση ο back-to-back MVP του ΝΒΑ θα μείνει ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι, εκτός κι αν οι Μπακς επιλέξουν να τον κάνουν ανταλλαγή.

Bucks' team barber makes post thanking Giannis for the past 6 years



"Love you bro and go do what’s best for your family!"



(Via r/nba) pic.twitter.com/NzPXIhfelb