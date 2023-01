Ο Μάτζικ Τζόνσον αποθέωσε τον Αντετοκούνμπο μετά την 50άρα στους Πέλικανς!

Ακόμη μία μπασκετική παράσταση έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Σημειώνοντας 50 πόντους ο «Greek Freak» οδήγησε τους Μπακς στη νίκη με 135-110 επί των Πέλικανς, κάνοντας τον θρυλικό Μάτζικ Τζόνσον να υποκλιθεί στο μπασκετικό μεγαλείο του.

Πιο συγκεκριμένα, ο άλλοτε αστέρας των Λέικερς αποθέωσε, μέσω twitter, τον Αντετοκούνμπο, γράφοντας: «Ο Γιάννης σημείωσε 50 πόντους εναντίον των Πέλικανς. Παίζει σαν να βρίσκεται σε αποστολή προκειμένου να φέρει ακόμη ένα πρωτάθλημα στο Μιλγουόκι και να κατακτήσει εκείνος το τρίτο βραβείο του MVP».

Giannis Antetokounmpo dropped 50 tonight against the Pelicans! 🔥 He’s playing like he’s on a mission to bring another championship to Milwaukee and win his 3rd League MVP!