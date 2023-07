Πατέρας Ντόρσεϊ: «Μη λέτε ψέματα, ο Τάιλερ δεν μπορούσε να πάει φέτος στην εθνική!»

Ο πατέρας του Τάιλερ Ντόρσεϊ, Τζέριντ με μήνυμά του στα social media πήρε θέση για τα δημοσιεύματα που απέδιδαν την απουσία του από την Εθνική ομάδα αυτό το καλοκαίρι σε ρήξη του με τον Δημήτρη Ιτούδη.



«Πείτε όλη την ιστορία. Ο Τάιλερ δεν μπορούσε να πάει αυτό το καλοκαίρι. Πολλά ψέματα σε αυτά τα ρεπορτάζ», ανέφερε ο Τζέριντ Ντόρσεϊ στο Twitter ξεκαθαρίζοντας πως η απουσία του γιου του έχει να κάνει με προσωπικούς του λόγους και δεν ήταν «κόψιμο» του ομοσπονδιακού προπονητή.



Tell the rest of the story. Tyler could not go this summer. So many Lies out there!!!