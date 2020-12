Η ανακοίνωση των Μπακς για το νέο συμβόλαιο του Αντετοκούνμπο και οι δηλώσεις του «Greek Freak»

Οι Μπακς κατάφεραν να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι, με τα «ελάφια» να ανακοινώνουν με κάθε επισημότητα ότι ο «back to back» MVP του NBA υπέγραψε το supermax συμβόλαιο ύψους 228,2 εκατομμυρίων δολαρίων και θα φορά τη φανέλα τους για την επόμενη πενταετία.



«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο εν ενεργεία back-to-back MVP του ΝΒΑ, υπέγραψε πολυετή επέκταση με τους Μιλγουόκι Μπακς» αναφέρει η ανακοίνωση της ομάδας του Έλληνα αστέρα.



Από τη μεριά του ο «Greek Freak» δήλωσε: «Πρόκειται για μια μεγάλη στιγμή για εμένα και για την οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον οργανισμό που πιστεύει σε εμάς. Ρίσκαραν πριν από οκτώ χρόνια και το να βάζω την υπογραφή μου σε ένα συμβόλαιο σαν αυτό είναι απίστευτο. Όλα αυτά έγιναν χάρη στη σκληρή δουλειά.



»Αυτό είναι το "σπίτι" μου και θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά, θα κάνω το καλύτερο που μπορώ για να είναι οι Μπακς, οι οπαδοί και η πόλη περήφανοι. Ας το απολαύσουμε, ας νικήσουμε και ας κάνουμε αυτά τα χρόνια να αποκτήσουν αξία».

