Πέφτει η αυλαία στη regular season της Basket League

Ολοκληρώνεται, με τη διεξαγωγή της 22ης αγωνιστικής, η κανονική περίοδος της εφετινής Basket League (Μ. Τετάρτη, 28/4, στις 20:00 όλες οι αναμετρήσεις), με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις δύο τελευταίες θέσεις της οκτάδας που θα σχηματίσει τα πλέι οφ, καθώς οι πρώτες έξι έχουν «κλειδώσει», ενώ έχει ξεκαθαρίσει και η ομάδα που θα πάρει την άγουσα για την Α2 Ανδρών (σ.σ. Μεσολόγγι).

Στην πρώτη θέση και με το απόλυτο πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα φιλοξενηθεί στο αθηναϊκό ντέρμπι από την ΑΕΚ στο γνώριμο για τους «πράσινους» ΟΑΚΑ, με την Ένωση να έχει «κλειδώσει» την τέταρτη θέση.

Στη δεύτερη θέση, για πρώτη φορά στην Ιστορία του, βρίσκεται το Λαύριο, το οποίο θα υποδεχθεί τη Λάρισα, που έχει εξασφαλίσει την παραμονή της στα «μεγάλα σαλόνια».

Ο τρίτος της κατάταξης Προμηθέας θα δοκιμαστεί στο Ιβανώφειο, απέναντι στον Ηρακλή, που παλεύει για το πλασάρισμα του στην οκτάδα, ενώ την ίδια στιγμή ο πέμπτος ΠΑΟΚ θα δοκιμαστεί στο Αγρίνιο, κόντρα στο Μεσολόγγι.

Το έκτο Περιστέρι θα φιλοξενήσει τον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να ψάχνουν πάση θυσία το «διπλό» που θα τους χαρίσει την όγδοη θέση και τη συνέχεια τους στο πρωτάθλημα. Η 22η αγωνιστική ολοκληρώνεται με την πιο δυνατή αναμέτρηση στη μάχη για τα πλέι οφ, μεταξύ του Ιωνικού και του Κολοσσού, καθώς και για τις δύο ομάδες η νίκη είναι μονόδρομος, αν θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους.

Υπενθυμίζεται ότι στα πλέι οφ προκρίνονται οι οκτώ πρώτες ομάδες του βαθμολογικού πίνακα και στον πρώτο γύρο τα ζευγάρια είναι 1-8, 2-4, 3-6, 4-5. Η πρόκριση κρίνεται στις δύο νίκες (best of three).

Το πρόγραμμα της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής:

Μεγάλη Τετάρτη, 28 Απριλίου

ΟΑΚΑ 20:00 ΑΕΚ-Παναθηναϊκός Πουρσανίδης Γ.-Παναγιώτου-Παντελίδης (Βιδάλης)

Λαυρίου 20:00 Λαύριο-Λάρισα Μαλαμάς-Μηλαπίδης-Τσιρτσιμάλης (Ορφανός Γ.)

Ιβανώφειο 20:00 Ηρακλής-Προμηθέας Π. Κορομηλάς Ηλ.-Μπήτης-Ευφραιμίδης (Παπαδόπουλος Ν.)

Αγρινίου 20:00 Μεσολόγγι-ΠΑΟΚ Ζαχαρής-Κωνσταντινόπουλος-Σπυρόπουλος (Πατσαντζόπουλος)

Παπανδρέου 20:00 Περιστέρι-Άρης Πιτσίλκας-Λιότσιος-Χριστινάκης (Ηπιώτης)

Πλάτων 20:00 Ιωνικός Ν.-Κολοσσός Ρ. Αναστόπουλος-Καλδίρης-Τσιμπούρης (Γολεγού)

Βαθμολογία

Παναθηναϊκός 40

Λαύριο 37

Προμηθέας Π. 36

ΑΕΚ 35

ΠΑΟΚ 33

Περιστέρι 31

Κολοσσός 29

Άρης 28

Ιωνικός 28

Ηρακλής 28

Λάρισα 27

Μεσολόγγι 26