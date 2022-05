Πέιν: Συγκλονίζει το βίντεο από τη δολοφονία - Ο χαμός της μητέρας του και η φιλία του με τη μικρή Λέισι

Επιμέλεια: Άννα Νικολάου

Ουρλιαχτά, πυροβολισμοί και λίγες στιγμές αργότερα ο «γίγαντας» με τη μεγάλη καρδιά, Έιντριαν Πέιν, πέφτει νεκρός, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο του παγκόσμιου μπάσκετ.

Τόσο άδικα, τόσο απροσδόκητα, ο άλλοτε μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, σε ηλικία μόλις 31 ετών άφησε την τελευταία του πνοή σε προάστιο της Φλόριντα από τα χέρια ενός δολοφόνου...

Το βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας του Έιντριαν Πέιν συγκλονίζει και μας κάνει να σκεφτούμε ΓΙΑΤΙ... Ένας άνθρωπος που ήταν τόσο μακριά από εμάς, αλλά και συνάμα τόσο κοντά, καθώς τον γνωρίσαμε από το σύντομο πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό και έγινε μια φιγούρα οικεία στους Έλληνες φιλάθλους του μπάσκετ.

Το βίντεο από τη στιγμή της δολοφονίας

Στο εν λόγω βίντεο ακούγονται οι πυροβολισμοί που «έκοψαν» το νήμα της ζωής του 31 ετών Αμερικανού, ενώ σοκάρουν τα ουρλιαχτά μιας γυναίκας.

Listen to video: The tragic shooting of former NBA basketball player Adreian Payne is heard on doorbell video. A woman claiming to be his mother then calls 911.#Fox35 ⁦@fox35orlando⁩ pic.twitter.com/5bfqUMLdQA — Valerie Boey FOX 35 (@vboey) May 9, 2022

«Παρακαλώ βοηθήστε με, πυροβόλησε το παιδί μου! Δεν ξέρω τη διεύθυνση, τον πυροβόλησε, πέθανε, παρακαλώ βοηθήστε με!», φώναζε η γυναίκα όταν είδε να τον πυροβολούν, που πιθανολογείται ότι πρόκειται για κάποιο άλλο συγγενικό πρόσωπο του Έιντριαν Πέιν, καθώς ο ίδιος ήταν 13 ετών όταν είδε τη μητέρα του να πεθαίνει μέσα στην αγκαλιά του.

Υπενθυμίζεται ότι ο αδικοχαμένος μπασκετμπολίστας δολοφονήθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Έγκρετ Σόρς Ντράιβ, προάστιο της Φλόριντα, ενώ ο ύποπτος έμεινε στον τόπο του εγκλήματος και συνεργάστηκε στην έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο Αμερικανός μόλις πριν από μερικές ημέρες γύρισε στην πατρίδα του, αφού πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ στο Κατάρ με την Αλ Σαντ, στο πλευρό των Ελλήνων Βασίλη Μπρατσιάκο και Ζήση Σαρικόπουλο.

Ο χαμός της μητέρας του

Ο γίγαντας με τη μεγάλη καρδιά, όπως τον αποκαλούσαν, δεν ήταν μόνο ένας «σκληροτράχηλος» και ικανός μπασκετμπολίστας που έμπαινε στο παρκέ χωρίς να υπολογίζει οτιδήποτε έξω από αυτό...

Βίωσε δύσκολες στιγμές! Όπως τότε όταν ήταν 13 ετών και είδε τη μητέρα του να πεθαίνει μέσα στην αγκαλιά του από από κρίση άσθματος, ενώ ο ίδιος έψαχνε απεγνωσμένα να βρει τον αναπνευστήρα της (εξ ου και το δικό του πρόβλημα που λίγο έλειψε να του κοστίσει την καριέρα).

«Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι για τη μαμά μου, η τελευταία φωτογραφία που έχω στο μυαλό μου», είπε ο Πέιν.

Ορφανός πλέον, μεγάλωσε με τη γιαγιά του, η οποία πρόλαβε να τον καμαρώσει να παίρνει υποτροφία για το κολέγιο), αλλά το 2012 άφησε την τελευταία της πνοή από αναπνευστική ανεπάρκεια που σχετίζεται με το άσθμα.

Η συγκινητική φιλία με τη μικρή Λέισι

Όταν ακόμη ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού ήταν στο κολέγιο, στο περίφημο Μίσιγκαν Στέιτ, έζησε μια ιστορία που είναι μάθημα για την υπόλοιπη ζωή του. Μια ζωή δυστυχώς σύντομη και για εκείνον, αλλά και για τη μικρή ηρωίδα...

Έπειτα από μια επίσκεψη του κολεγίου στο νοσοκομείο όπου βρισκόταν η μικρή Λέισι, που έπασχε από νευροβλάστωμα, ο «γίγαντας» ζήτησε το τηλέφωνο των γονιών της και έκτοτε δημιουργήθηκε μια δυνατή φιλία.

Έχοντας τις μνήμες της μητέρας του ακόμη νωπές, ήθελε να κάνει τα πάντα προκειμένου η μικρή του φίλη Λέισι να μην έχει την ίδια κατάληξη, γι' αυτό και έγινε ο «Σούπερμάν» της, όπως τον αποκαλούσε.

Η πριγκίπισσα Λέισι έγινε αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της ζωής του Πέιν όσο και του Μίσιγκαν Στέιτ. Χαρακτηριστική ήταν η εικόνα που αποτυπώνει την 8χρονη να βρίσκεται στην αγκαλιά του όταν η ομάδα του κατέκτησε τον τίτλο του NCAA.

Δυστυχώς, η Λέισι στις 9 Απριλίου του 2014 έχασε τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, με τον Αμερικανό να είναι συντετριμμένος για τον θάνατο της «αδερφής» του.

Πέιν για Λέισι: «Είμαι καλύτερος άνθρωπος χάρη σ' αυτήν»

«Τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο μου λείπει η Λέισι. Είναι η αδελφή μου. Και θα είναι για πάντα μέρος της ζωής μου. Μου έμαθε πώς να μάχομαι σε όσα μου συμβαίνουν με ένα χαμόγελο στα χείλη. Ακόμη και όταν τα πράγματα ήταν άσχημα. Είμαι καλύτερος άνθρωπος χάρη σ' αυτήν. Μου είπε ότι με συμπάθησε πρώτα από το χαμόγελό μου, αλλά το δικό της χαμόγελο έκανε τις Ηνωμένες Πολιτείες να την ερωτευτούν. Ξέρω ότι χαμογελάει και χορεύει στον Παράδεισο τώρα. Η πριγκίπισσά μου είναι τώρα ένας άγγελος», ανέφερε ο Πέιν μετά τον χαμό του κοριτσιού.

Ωστόσο, η μοίρα τα έφερε έτσι ώστε επτά χρόνια μετά να γίνει και ο Πέιν ένας άγγελος. Για να ανταμώσει ξανά με τη Λέισι.

Ο Έιντριαν Πέιν και ο Παναθηναϊκός

Συγκλονισμένη από τη στυγερή δολοφονία του Έιντριαν Πέιν είναι και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία συνδέθηκε άρρηκτα με τον αδικοχαμένο μπασκετμπολίστα.

Η οικογένεια της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη της για τον αδόκητο χαμό του πρώην αθλητή μας, Άντριαν Πέιν. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του. #RIP #AdreianPayne 🕊#paobc #panathinaikosbcopap pic.twitter.com/uuj2TUSqLI — Panathinaikos BC (@paobcgr) May 9, 2022

Τον Φεβρουάριο του 2018 ο Πέιν υπέγραψε στον Παναθηναϊκό, στον οποίο έμεινε ως το τέλος της σεζόν, έχοντας 4,8 πόντους και 2,8 ριμπάουντ κατά μέσο όρο αγωνιζόμενος σε 12 ματς της Ευρωλίγκας.

Το καλύτερό του ματς ήταν αυτό απέναντι στη Βαλένθια, όπου σκόραρε 12 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ έπειτα από 17 λεπτά. Με τους «πράσινους» ο Αμερικανός σέντερ πανηγύρισε το πρωτάθλημα του 2018 και το Κύπελλο του 2019.

Θρήνος για τον χαμό του Πέιν στα social media

Τη θλίψη για τον χαμό του Αμερικανού σέντερ εξέφρασε και η ΚΑΕ Ολυμπιακός, αναφέροντας: «Αισθανόμαστε συντετριμμένοι ακούγοντας τα θλιβερά νέα για τον θάνατο του Έιντριεν Πέιν. Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του. Αναπαύσου εν ειρήνη».

🕊️We are devastated to hear the sad news of Adreian Payne passing. Our thoughts and prayers are with his family and friends. Rest In Peace 🙏🏿 #OlympiacosBC pic.twitter.com/hiVYWbsFPZ — Olympiacos B.C. (@olympiacosbc) May 9, 2022

Ο πρώτος που έκανε γνωστή την τραγική είδηση του θανάτου του ήταν ο πρώην συμπαίκτης του, Τζάρεντ Σάλιντζερ, μέσω των social media.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne — Jared Sullinger Sr. (@Jared_Sully0) May 9, 2022

Από την πλευρά του, ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Ντρέιμοντ Γκριν, φρόντισε να τιμήσει τον πρώην συμπαίκτη του στους «Σπαρτιάτες» του Μίσιγκαν, γράφοντας στα αθλητικά του παπούτσια τη φράση «Long Live 5», αναφερόμενος στον Πέιν και στον αριθμό 5 που συνήθιζε να φοράει κατά τη θητεία του στους Spartans.

Draymond's kicks tonight pay homage to his college teammate, Adreian Payne 💚 pic.twitter.com/CHRMFrhBKz — Golden State Warriors (@warriors) May 10, 2022

Ο προπονητής των Spartans, Τόμι Ίζο, ανέφερε: «Ο Έιντριαν αγαπήθηκε από τους συμπαίκτες και τους προπονητές του, οι οποίοι σεβάστηκαν την εξέλιξή του ως παίκτη και ως ατόμου. Ήρθε στο Michigan State με μεγάλο ακατέργαστο ταλέντο και δούλεψε πολύ για να πετύχει τον στόχο του να γίνει παίκτης του NBA. Από εκεί και πέρα, θα τον θυμούνται για πολύ καιρό οι φίλαθλοι των "Σπαρτιατών" για την ευγενική του καρδιά, καθώς η φιλία και ο γνήσιος δεσμός του με τη Lacey Holsworth άγγιξαν το έθνος».

Από το Οχάιο στο NBA

Γεννήθηκε στο Ντέιτον του Οχάιο και από μικρή ηλικία το μπάσκετ ήταν η λατρεία του. Οι σκάουτερ των κολεγίων ήδη τον είχαν ξεχωρίσει από τις παρουσίες του στην εφηβική ηλικία, με το Μίσιγκαν να του... κλέβει την καρδιά.

Αν και δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, κατά τον πρώτο χρόνο της θητείας του λόγω προβλήματος στους πνεύμονες (από άσθμα πέθανε η μητέρα του), όμως λίγο το ταλέντο, λίγο η σκληρή δουλειά, του άνοιξε ο δρόμος για το NBA, έχοντας κλείσει την τελευταία σεζόν με μέσο όρο 16,5 πόντους και 7,5 ριμπάουντ.



Ο Έιντριαν Πέιν πήρε το εισιτήριο για το μεγαλύτερο μπασκετικό πρωτάθλημα στον κόσμο μέσω των Ατλάντα Χοκς, που τον επέλεξαν στον πρώτο γύρο στο Νο 15.



Όμως, τα προβλήματα δεν σταμάτησαν. Μπορεί να είχε κοντρολάρει το πρόβλημα με τους πνεύμονες, έχοντας μάθει να παίρνει τις σωστές αναπνοές, ωστόσο, αν και ξεκίνησε καλά τη θητεία του, διαγνώστηκε με πελματιαία απονεύρωση. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ντεμπουτάρει τον Δεκέμβριο και αμέσως μετά να παραχωρηθεί στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

Η θητεία του ήταν εξαιρετική στη Μινεσότα, όμως η ατυχία τού χτύπησε για μία ακόμη φορά την πόρτα τον Φεβρουάριο του 2017, καθώς διαγνώστηκε με θρομβοκυτοπενία, ασθένεια που δεν επιτρέπει στο αίμα να παραγάγει τον κατάλληλο αριθμό αιμοπεταλίων.

Μόλις ολοκλήρωσε τη σεζόν μετακόμισε στους Ορλάντο Μάτζικ, όπου είχε μόλις 5 συμμετοχές. Εκεί ήρθε ο Παναθηναϊκός και με την πρότασή του του έδωσε μια «ανάσα» και την προοπτική να αγωνιστεί στη Euroleague.

Παρ' όλα αυτά, ο Πέιν δεν δικαίωσε τις προσδοκίες του συλλόγου ούτε στην πρώτη του θητεία επί Πασκουάλ, ούτε επί Πιτίνο, ενώ μετά αγωνίστηκε με τη φανέλα της Βιλερμπάν (2019-2020), της τουρκικής Ορμάνσπορ (Φεβρουάριος 2021) και τον Δεκέμβριο του 2021 υπέγραψε στη Γιουβέντους Ουτένα της Λιθουανίας, από την οποία αποχώρησε στις 17 Φεβρουαρίου.

Συνελήφθη ο 29χρονος δράστης

Η Αστυνομία του Όραντζ Κάουντι της Φλόριντα έδωσε τα στοιχεία για τη δολοφονία του 31χρονου αθλητή, επισημαίνοντας πως ο δράστης ονόματι Λόρενς Ντόριτι έχει συλληφθεί με την κατηγορία της δολοφονίας πρώτου βαθμού στον τόπο του εγκλήματος και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για να ανακριθεί.