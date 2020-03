Πιτίνο: «Έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο Μητσοτάκης στην υπόθεση του κορωνοϊού»

Ο Ρικ Πιτίνο, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο twitter, απένειμε τα εύσημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα έγκαιρα μέτρα πρόληψης που έλαβε, προκειμένου να περιορίσει τη διασπορά του κορωνοϊού στην Ελλάδα.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει εκπληκτική δουλειά ως πρωθυπουργός της Ελλάδας. Έκλεισε τα πάντα και έχει κρατήσει τους θανάτους κάτω από τα 20 άτομα. Είμαι τόσο χαρούμενος που το ακούω, καθώς έχουμε να κάνουμε με έναν τρομακτικό ιό», έγραψε χαρακτηριστικά ο πρώην πλέον τεχνικός του Παναθηναϊκού.

Kyriakos Mitsotakis of Greece has done an awesome job as Prime Minister. Shut down everything and has kept the death toll to under 20 people. So happy to hear that with this dreaded virus.