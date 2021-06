Πιτίνο: «Υπέροχη προσθήκη ο Κώστας Αντετοκούνμπο στην εθνική»

Ο Ρικ Πιτίνο είδε σήμερα (7/6) τον Κώστα Αντετοκούνμπο να ενσωματώνεται στην προετοιμασία της εθνικής και μετά το τέλος της προπόνησης αποφάσισε να «τιτιβίσει» κατά την προσφιλή συνήθειά του, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για αυτήν την εξέλιξη.

«Ο Κώστας Αντετοκούνμπο εντάχθηκε στην ομάδα μας σήμερα. Υπέροχη προσθήκη στην Εθνική ομάδα μας!» έγραψε ο Αμερικανός προπονητής στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter για τον περυσινό πρωταθλητή του ΝΒΑ με τους Λέικερς.

Kostas Antetokounmpo joined our team today. Wonderful addition to our National team!