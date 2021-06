Πιτίνο: «Μεγάλη τρύπα στην καρδιά μου η απουσία του Σπανούλη»

Τη λύπη του για το γεγονός ότι ο Βασίλης Σπανούλης δεν θα ενισχύσει, λόγω τραυματισμού, την Εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο Προολυμπιακό Τουρνουά εξέφρασε ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος έπλεξε το εγκώμιο του πολύπειρου άσου.

«Έχω μια μεγάλη τρύπα στην καρδιά μου για το γεγονός ότι ο αρχηγός μας, Βασίλης Σπανούλης, δεν θα μας οδηγήσει στον Καναδά. Είχα δύο υπέροχες εβδομάδες μαζί του. Συνοψίζει ό,τι θέλετε σε έναν παίκτη μπάσκετ. Παθιασμένος, ταλαντούχος, σκληρά εργατικός και ξεχωριστός!» ανέφερε ο Αμερικανός τεχνικός στη σχετική του ανάρτηση στο Twitter.

I have a huge hole in my heart that our captain, Vasillis Spanoulis, will not be leading us to Canada. I had a great two weeks with him. He epitomizes everything you want in a basketball player; passionate, talented, hard working, and flat out special!