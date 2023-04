Πρωτοφανή έκτροπα στον αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν

Η νέα σπουδαία εμφάνιση της Παρτιζάν στο Wizink Center, που την φέρνει μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο φάιναλ φορ της Euroleague, αμαυρώθηκε από τη γενική σύρραξη που ξέσπασε στο 1:40 πριν από το φινάλε, μετά από «ύπουλο» φάουλ και χτύπημα του Σέρχιο Γιουλ στον Κέβιν Πάντερ και την αντίδραση του Αμερικανού.

HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players 😱 #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM