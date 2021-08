Ρικ Πιτίνο για καταστροφικές πυρκαγιές: «Προσεύχομαι για εσάς Έλληνες»

Ο Ρικ Πιτίνο, με ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter, θέλησε να εκφράσει τη συμπαράστασή του στους Έλληνες και τις Ελληνίδες αυτές τις «μαύρες» ώρες των καταστροφικών πυρκαγιών.

Ο Αμερικανός προπονητής που καθοδήγησε τεχνικά την εθνική ανδρών στο Προολυμπιακό Τουρνουά του Καναδά έγραψε: «Λυπάμαι τόσο για όλον τον πόνο και την ταλαιπωρία που βιώνουν οι Έλληνες με τις καταστροφικές πυρκαγιές. Προσεύχομαι για εσάς Έλληνες».

So sorry for all the pain and suffering people of Greece are enduring with the catastrophic wildfires. My prayers are with all of you.