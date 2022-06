«Rise»: Νέο teaser από την ταινία για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ακόμα ένα teaser από τη βιογραφική ταινία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, «Rise», έδωσε στη δημοσιότητα η Complex.

Πιο συγκεκριμένα μοιράστηκε στα social media μια αποκλειστική σκηνή από το επερχόμενο αθλητικό δράμα της Disney+, στο οποίο εμφανίζεται ο νεαρός Γιάννης και ο αδερφός του Θανάσης —που απεικονίζονται από τους πραγματικούς αδερφούς Ούτσε και Ραλ Αγκάντα— να μοιράζονται αθλητικά παπούτσια σε προπόνηση μπάσκετ, καθώς η οικογένεια Αντετοκούνμπο δεν μπορεί να αντέξει οικονομικά ένα επιπλέον ζευγάρι παπούτσια για τους μελλοντικούς παίκτες του NBA.

The incredible true story of the Antetokounmpo family, RISE arrives Friday only on @DisneyPlus. pic.twitter.com/WgHYjVTDNC