Ρωσία: Ελεύθερη η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ

Η Αμερικανίδα μπασκετμπολίστρια Μπρίτνεϊ Γκράινερ αφέθηκε ελεύθερη στο πλαίσιο ανταλλαγής κρατουμένων με την Ρωσία, και ταξιδεύει αεροπορικώς αυτή τη στιγμή για τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

«Είναι ασφαλής. Βρίσκεται σε αεροπλάνο. Είναι καθ' οδόν για το σπίτι της», έγραψε ο Μπάιντεν σε tweet.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.



She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT