Συλλέκτης πλήρωσε 2.784 δολάρια για εσώρουχο του Μαϊκλ Τζόρνταν

Ένα «εξαιρετικά χρησιμοποιημένο εσώρουχο» του Μάικλ Τζόρνταν αγόρασε άγνωστος θαυμαστής του, πληρώνοντας 2.784 δολάρια σε δημοπρασία.

Το εσώρουχο ανήκε στον Τζον Μάικ Βόσνιακ, πρώην σωματοφύλακα του Τζόρνταν, ο οποίος πέθανε το 2020 και άφησε στην οικογένεια του πολλά προσωπικά αντικείμενα του θρυλικού μπασκετμπολίστα, τα οποία έχουν αρχίσει να βγαίνουν σε δημοπρασία.

Michael Jordan's worn undies have found a new home -- or dresser -- after selling for $2,784 at auction! https://t.co/IrItMefqMC