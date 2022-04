Στη λίστα των Euroleague Legends ο Σπανούλης

Ακόμα μία σπουδαία διάκριση κατέκτησε ο Βασίλης Σπανούλης, καθώς θα τοποθετηθεί αύριο (20/4) στο γκρουπ των Legends της Euroleague.

Ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ θα πάρει την θέση του στην ομάδα των Legends της Euroleague και έτσι θα αναγνωριστεί η τεράστια προσφορά του στην διοργάνωση, καθώς και οι μεγάλες επιτυχίες του, σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

Μάλιστα, το ξεχωριστό γκρουπ θα αποκτήσει και τρίτο Έλληνα παίκτη, αφού έχουν προηγηθεί οι Διαμαντίδης και Παπαλουκάς. Επίσης, Legends της διοργάνωσης είναι οι Ναβάρο, Σισκάουσκας, Γιασικεβίτσιους, Τουρκσάν και Ρέγιες.

Three-time continental champion, Final Four MVP, and EuroLeague All-Decade player...🏆



