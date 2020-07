Στηρίζει Φασούλα ο Μπόγρης

Πόσο ωραίο είναι όταν γνωρίζεις ανθρώπους που θαυμάζεις και βγαίνουν ανώτεροι των προσδοκιών σου? Γιατί πέρα από το μπασκετικό κομμάτι, τις επιτυχίες (ομαδικές και ατομικές) και την ηγετική σου φυσιογνωμία, γνώρισα έναν άνθρωπο πανέξυπνο, ταπεινό, με ιδέες και την ίδια δίψα για το άθλημα όπως παλιά. Έναν άνθρωπο χορτάτο από το χειροκρότημα, που ξέρει το άθλημα από μέσα όσο κανείς και που δεν σταμάτησε ποτέ να εξελίσσεται. Μεγάλε Παναγιώτη Φασούλα, ευχαριστώ για τον χρόνο σου και ελπίζω ο Σεπτέμβρης να σε βρει στη θέση που ΜΑΣ αξίζει. #αραχνη_για_πρεζιντεντ #η_αναγεννηση_του_μπασκετ #να_ειναι_μπασκετ #ο_λουμιδης_στους_καφεδες

