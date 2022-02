Στο Μπιλμπάο το Final 4 του Basketball Champions League

Στην Ισπανία και συγκεκριμένα στο Μιλμπάο, θα φιλοξενηθεί το Final Four του φετινού Basketball Champions League.

Η σχετική απόφαση, ανέτρεψε τις προβλέψεις, σύμφωνα με τις οποίες η «οικοδέσποινα» πόλη, θα ήταν η Κωνσταντινούπολη.

Το Μπιλμπάο θα γίνει η πρώτη πόλη που θα φιλοξενήσει το Final 4 του BCL, χωρίς προηγουμένως η ομάδα της πόλης να έχει πάρει την πρόκριση στην τελική τετράδα.

Φέτος, η FIBA αποφάσισε να αλλάξει αρκετά πράγματα στο BCL και ένα απ' αυτά ήταν ο ορισμός της έδρας του Final 4. Μέχρι πέρσι το αναλάμβανε μία από τις ομάδες που έφτανε μέχρι το τέλος.

Η τελική φάση της διοργάνωσης, θα διεξαχθεί στην πρωτεύουσατης Χώρας των Βάσκων το τριήμερο 6-8 Μαϊου.

🚨 The city of Bilbao has been awarded the hosting of the 2022 #BasketballCL Final 4! #RoadToBilbao pic.twitter.com/aUkIqkKcSN