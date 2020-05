«Την επόμενη Δευτέρα το ραντεβού του Σλούκα με τη Φενέρμπαχτσε»

Ο Κώστας Σλούκας είναι ένα από τα πιο «hot» ονόματα στην ευρωπαϊκή μπασκετική αγορά, εν όψει της επόμενης μεταγραφικής περίόδου, με τον Ολυμπιακό να είναι ως γνωστόν μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του.

Ως γνωστόν ο Έλληνας άσος δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε, ωστόσο όσο το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην τουρκική ομάδα είναι στον... αέρα, στην ίδια κατάσταση θα παραμένει και το δικό του.

Κι αυτό γιατί ο Σλούκας, ως γνωστόν, έχει ξεκαθαρίσει ότι η παραμονή του στη Φενέρ θα εξαρτηθεί από την απόφαση που θα πάρει ο «Ζοτς», ο οποίος άλλωστς ήταν ο άνθρωπος που τον έφερε στην ομάδα της Κωνσταντινούπολης.

Πάντως, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Μάγκι ο έμπειρος άσος αναμένεται την ερχόμενη Δευτέρα να έχει ραντεβού με τους ιθύνοντες της Φενέρμπαχτσε, το οποίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει την κατάσταση σχετικά με το μέλλον του.

Kostas Sloukas will meet the management of Fenerbahce on Monday, Im told