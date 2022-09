Το φιλί του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο εθνόσημο και το μήνυμά του μετά τη νίκη επί της Κροατίας

Φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε η νίκη της Εθνικής μας επί της Κροατίας με 89-85 σκορ, στην πρεμιέρα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος στο Ευρωμπάσκετ.

Ο αστέρας της «γαλανόλευκης» και των Μιλγουόκι Μπακς με 27 πόντους, 11 ριμπάουντ, έξι ασίστ και βγάζοντας εκπληκτικές άμυνες στο τέλος συνέβαλε τα μέγιστα - μαζί με τον εκπληκτικό, στο πρώτο μισό του ματς, Τάιλερ Ντόρσεϊ - ώστε η πλάστιγγα να γείρει προς το μέρος της ομάδας μας.

Ο Έλληνας σταρ λίγο μετά την τρομερή εμφάνισή του και τα σημαντικά καλάθια που σημείωσε φίλησε το εθνόσημο στο κέντρο της φανέλας της Εθνικής.

Μάλιστα λίγες ώρες, μετά το τέλος του ματς με την Κροατία ο «Greek Freak» ανέβασε ένα μήνυμα στα social media, γράφοντας: «Το πρώτο βήμα του ταξιδιού»,

The first step of the journey ✅😤💪🏾 pic.twitter.com/GbkRcewvOE