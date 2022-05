Το μήνυμα του Αντετοκούνμπο μετά τον αποκλεισμό των Μπακς: «Θα επιστρέψουμε!»

Έσβησε τελικά το όνειρο των Μπακς για repeat, καθώς οι Σέλτικς με 4-3 νίκες πήραν το εισιτήριο για τους τελικούς της Ανατολής, στέλνοντας για... διακοπές τους περυσινούς πρωταθλητές του ΝΒΑ.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να αποτρέψει την αποκλεισμό της ομάδας του, ωστόσο ελλείψει του Μίντλεντον, έδειχνε να παλεύει μόνος του με τα... θηρία των Κελτών.

Μία ημέρα μετά τον αποκλεισμό των «ελαφιών» ο Έλληνας αστέρας των Μπακς μέσω των social media, έστειλε μήνυμα για την επόμενη σεζόν, ευχαριστώντας παράλληλα τους οπαδούς της ομάδας του για την υποστήριξή τους σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

«Θα επιστρέψουμε! Σας ευχαριστώ για την υπέροχη σεζόν», ανέφερε στο μήνυμά του ο «Greek Freak».

We'll be back Milwaukee.. Thank you for a great season!! 🙏🏾💪🏾 pic.twitter.com/ZKNeW5962N