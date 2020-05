«Ανακοινώθηκε» από τον... ΑΟ Μυκόνου ο Ντιλέινι!

Ο Μάλκολμ Ντιλέινι ως γνωστόν βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού και, παρά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα, παραμένει αρνητικός στην προοπτική να γίνει κάτοικος Πειραιά, με τα δημοσιεύματα να τον φέρνουν κοντά στην Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Αμερικανός γκαρντ το Σάββατο ρωτήθηκε στο twitter από έναν φίλο των «ερυθρόλευκων» αν θα τον ενδιέφερε το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του, ωστόσο αυτός απάντησε μονολεκτικά: «όχι».

Μάλιστα την ίδια ακριβώς απάντηση έδωσε o έμπειρος άσος σε άλλoν χρήστη του twitter και για την προοπτική να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Στη συνέχεια, ένας άλλος χρήστης των social media θέλησε να τον... τρολάρει και τον ρώτησε αν θα δεχόταν μια «πρόταση» από την Μύκονο, με τον άλλοτε NBAer να απαντά αμέσως θετικά.

Με αφορμή αυτή λοιπόν αυτήν την απάντησή του ο ΑΟ Μυκόνου, με διάθεση χιούμορ φυσικά, έντυσε στα χρώματά της τον Αμερικανό γκαρντ, καλωσορίζοντάς τον στο νησί των ανέμων.

«Δεν έχουμε όριο. Καλωσήρθες Μάλκολμ. Ειδικά αυτόν τον Αύγουστο θα έχεις ελεύθερο χώρο για σουτ», ήταν το μήνυμα της ομάδας της Μυκόνου, συνοδευόμενο από μια φωτογραφία του εκρηκτικού γκαρντ στα χρώματα της ομάδας!

We dont have ceiling.

Welcome Malcolm.

Especially this August free space to shoot. pic.twitter.com/XmikymZWxF