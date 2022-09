Το ζεστό χειροκρότημα των Ιταλών φιλάθλων στον Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Μολονότι οι Ιταλοί γνωρίζουν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτελεί τον Νο 1 κίνδυνο για την ομάδα τους στον αγώνα της «σκουάντρα ατζούρα» με την Ελλάδα για το Eurobasket, ωστόσο πριν το τζάμπολ του ματς υποκλίθηκαν στο μπασκετικό μεγαλείο του «Greek Freak».

Πιο συγκεκριμένα οι υποστηρικτές των «ατζούρι» που βρίσκονται στις εξέδρες του «Mediolanum Forum» χάρισαν ένα ιπποτικό χειροκρότημα στον αστέρα των Μπακς, παραδίνοντας μαθήματα αθλητικού σεβασμού.

All European fans are in love with Giannis. Another standing ovation for him. #HellasBasketball #Italbasket #Eurobasket pic.twitter.com/hInysxrskm