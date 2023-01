Τρία χρόνια χωρίς τον Κόμπι: Η ημέρα που «έφυγε» ο «Black Mamba»

Ο πρόωρος θάνατος μεγεθύνει σίγουρα ακόμα περισσότερο την εικόνα εκείνων που είναι ήδη θρύλοι. Όπως συμβαίνει με τον Κόμπι Μπράιαντ, τον θρυλικό «Black Mamba», που μία ημέρα σαν σήμερα, πριν τρία χρόνια, στις 26 Ιανουαρίου 2020, σκοτώθηκε μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και ακόμη επτά άτομα, μεταξύ των οποίων φίλες και συμπαίκτριες της μικρής, σε πτώση και συντριβή ελικοπτέρου στην πόλη Καλαμπάσας της Καλιφόρνια.

Την ημέρα εκείνη, ο παγκόσμιος αθλητισμός, όχι μόνο το μπάσκετ, συγκλονίστηκε από την τραγική είδηση, που ακόμα και σήμερα είναι δύσκολο να αφομοιωθεί.

Το ελικόπτερο επρόκειτο να τους μεταφέρει σε έναν αγώνα μπάσκετ κοριτσιών. Οι καιρικές συνθήκες ήταν άσχημες. Υπήρχε τόση ομίχλη που τα ελικόπτερα της αστυνομίας δεν πετούσαν. Ο πιλότος, αγνοώντας τους κανονισμούς για πτήσεις σε κακοκαιρία, αποφάσισε να απογειωθεί. Στο ύψος της Καλαμπάσας, περίπου 50 χιλιόμετρα από το Λος Άντζελες, σε μια ορεινή περιοχή με πολύ μικρή ορατότητα, το ελικόπτερο έπεσε στο έδαφος με μεγάλη ταχύτητα. Ήταν 9:45 π.μ. ώρα τοπική και λίγο μετά τα νέα, άρχισαν να διαδίδονται με την ταχύτητα φωτός.

Κάποιοι, γνωρίζοντας τη συμπεριφορά του Κόμπι στο γήπεδο, δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. «Πίστευες ότι θα μπορούσε να είχε ξεφύγει, ήταν ανίκητος», είπε ο Πάου Γκασόλ, ο οποίος τον θεωρούσε μεγαλύτερο αδερφό.

Ο 41χρονος Κόμπι Μπράιαντ ήταν ο τέταρτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ, κέρδισε πέντε δαχτυλίδια πρωταθλητή, επιλέχθηκε 18 φορές για το All Star Game, πήρε δύο χρυσά Ολυμπιακών Αγώνων, σημείωσε 81 πόντους σε ένα παιχνίδι και 60 στην αποχώρησή του.

Τα αθλητικά του επιτεύγματα ήταν τεράστια, αλλά ακόμη μεγαλύτερη η κληρονομιά του. Όπως ο Κόμπι είχε πάντα τον Μάικλ Τζόρνταν ως καθρέφτη, έτσι κι ο ίδιος ενέπνευσε μια ολόκληρη γενιά νεαρών παικτών. Ο τίτλος που κέρδισαν οι Λέικερς στη φούσκα του Disney World, την ίδια χρονιά (2020) ήταν γεμάτος αναφορές σε εκείνον. Αλλά, κυρίως, το «The Mamba Mentality» ξεπέρασε ακόμη και τα όρια του γηπέδου για να γίνει η φιλοσοφία πολλών αθλητών.

