Χαμός για την Εθνική μπάσκετ: «Έφυγαν» 8.000 εισιτήρια σε 24 ώρες για το ματς με το Βέλγιο!

Ολοταχώς για ένα ακόμη sold out οδεύει η Εθνική μπάσκετ. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΟΚ, μέσα σε λιγότερο από μία μέρα από την έναρξη της προπώλησης των εισιτηρίων για τον αγώνα της Κυριακής (20:00) με το Βέλγιο στο ΟΑΚΑ για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου έχουν ήδη διατεθεί 8.000 μαγικά χαρτάκια.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:



Η αγάπη για την εθνική ομάδα μεταφράστηκε έμπρακτα με τη μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων για τον αγώνα με το Βέλγιο. Μέσα σε ένα 24ωρο 8.000 εισιτήρια έκαναν φτερά και όλα δείχνουν πως η επίσημη αγαπημένη θα νιώσει και πάλι τη στήριξη που μπορεί να προσφέρει ένα γεμάτο ΟΑΚΑ. Παράλληλα, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τις courtside θέσεις!



Ο αγώνας θα είναι ο δεύτερος της Β΄ Προκριματικής Φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου και ο τελευταίος εντός των τειχών αγώνας της πριν αναχωρήσει στις 31 Αυγούστου για το Μιλάνο και τη συμμετοχή της στο Ευρωμπάσκετ.



Δείτε όλους τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να στηρίξετε τον Δημήτρη Ιτούδη και τους παίκτες του με την παρουσία σας στο γήπεδο!



Κλείστε τη θέση σας με ένα κλικ ΕΔΩ



ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ



Με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας:



– www.ticketmaster.gr



– Τηλεφωνικό κέντρο: 2111981535 (Δευτ. - Κυρ.: 10.00 - 21.00)



– MY DAILY SPOT Σύνταγμα (Μητροπόλεως 25). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502946. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 08:00 έως τις 23:30



– MY DAILY SPOT Κολωνάκι (Τσακάλωφ 14). Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2117502947. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 08:00 έως τις 23:30



Με μετρητά:



