Χαμός στους Τίμπεργουλβς: Ο Γκομπέρ έριξε μπουνιά στο Άντερσον!

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς. Στο τάιμ άουτ του αγώνα με αντίπαλο τους Νιου Όρλεανς Πέλικανς, ο Ρούντι Γκομπέρ και ο Κάιλ Άντερσον είχαν έναν έντονο διάλογο στον πάγκο για μια προηγούμενη φάση.

Ο Γάλλος σέντερ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα νεύρα του και έριξε μπουνιά στον Αμερικανό συμπαίκτη του!

Συμπαίκτες και τεχνικό τιμ χώρισαν τους δύο παίκτες, με τον Άντερσον να βγαίνει στο παρκέ σοκαρισμένος!

Kyle Anderson and Rudy Gobert had to be held back after Gobert swung at Anderson in HEATED exchange 😳 pic.twitter.com/jvB9xawHNn