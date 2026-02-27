Η Τουρκία αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι τη Σερβία (27/2, 20:00), στο πλαίσιο των προκριματικών του FIBA Basketball World Cup 2027, με τον Εργκίν Αταμάν να ταξιδεύει στη σερβική πρωτεύουσα μαζί με τον Τσέντι Όσμαν.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας στάθηκε στην κρισιμότητα της αναμέτρησης, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες της Ευρώπης, που μπορεί να κρίνει σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ομάδας στα προκριματικά.

