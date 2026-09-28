Η προπονήτρια της Εθνικής ομάδας γυναικών Στέλλα Καλτσίδου είχε σήμερα (28/9) την ευκαιρία να συναντήσει ξανά ανθρώπους με τους οποίους έχει μοιραστεί σημαντικές στιγμές. Να τιμήσει τις παίκτριες του Αθηναϊκού και φυσικά να συναντήσει παλιές συμπαίκτριες και φίλες, στο πρώτο παιχνίδι του Αθens Cup, της διοργάνωσης που φιλοξενεί η ομάδα του Βύρωνα.

Η Καλτσίδου παρακολούθησε με ενδιαφέρον την αναμέτρηση και απόλαυσε την επιστροφή της στην ομάδα που αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της προπονητικής της διαδρομής, ενώ δίπλα της είχε την Εβελίνα Σταμάτη.

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