Η ώρα της μεγάλης πρόκλησης έφτασε για τον Αθηναϊκός! Απόψε (21:00) φιλοξενείται από τη Βιλνέβ στη Γαλλία, στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι για τα ημιτελικά του EuroCup Women, με στόχο να σφραγίσει την πρόκριση στον τελικό ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια.

Η ομάδα του Βύρωνα ταξίδεψε με σημαντική παρακαταθήκη το +13 (69-56) του πρώτου αγώνα, αποτέλεσμα που της δίνει σαφές προβάδισμα αλλά όχι εφησυχασμό. Το σύνολο της Στέλλας Καλτσίδου καλείται να διαχειριστεί την πίεση και να επιβεβαιώσει στο παρκέ τη δυναμική του, απέναντι σε μια έμπειρη και σκληρή γαλλική ομάδα.

