Ο Αθηναϊκός με ανακοίνωση που εξέδωσε απάντησε στην έντονη δυσαρέσκεια που εξέφρασε ο Παναθηναϊκός, για την απόφαση που πάρθηκε, κατά τη σύσκεψη των μέτρων τάξης εν όψει του πρώτου τελικού της Α1 μπάσκετ των Γυναικών, προκειμένου η Αστυνομία να εισηγηθεί στο Υπουργείο την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για λόγους ασφαλείας.

Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος του Βύρωνα αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «οι φιλότιμες προσπάθειες του καθ’ όλα ευγενούς υπεύθυνου ασφαλείας του Παναθηναϊκού να εξασφαλίσει συνθήκες ομαλής διεξαγωγής του αγώνα στην προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο κλειστό “Δημήτρης Καλτσάς”, υπήρξαν παντελώς αναποτελεσματικές» και υπογραμμίζει πως «θέλουμε γεμάτα γήπεδα, που να εκπέμπουν ευγενή άμιλλα και όχι φόβο και τρόμο».

Η ανακοίνωση:

«Με έκπληξη διαβάσαμε την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού Α.Ο σε σχέση με την εύλογη απόφαση της ΕΛ.ΑΣ. να εισηγηθεί την απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών της ομάδας του τριφυλλιού στον επερχόμενο πρώτο τελικό του πρωταθλήματος της Α1 γυναικών στον Βύρωνα.

Αναφορικά με την εν λόγω ανακοίνωση, θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν επιθυμούμε να μπούμε σε διαδικασία αντιπαράθεσης με τη διοίκηση του ιστορικού σωματείου του ΠΑΟ και να διευκρινίσουμε ότι τιμούμε και σεβόμαστε την προσπάθεια της διοίκησής του σε όλα τα τμήματα τα οποία διατηρεί ο σύλλογος.

Είμαστε, ωστόσο, αναγκασμένοι να καταθέσουμε την άποψή μας και αυτή είναι ξεκάθαρη: Οι φιλότιμες προσπάθειες του καθ’ όλα ευγενούς υπεύθυνου ασφαλείας του Παναθηναϊκού να εξασφαλίσει συνθήκες ομαλής διεξαγωγής του αγώνα στην προηγούμενη αναμέτρηση των δύο ομάδων στο κλειστό «Δημήτρης Καλτσάς» υπήρξε παντελώς αναποτελεσματική. Πρόκειται για ένα γεγονός το οποίο επιβεβαιώθηκε και από την αδυναμία των στελεχών της διοίκησης του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού να αποτρέψουν απαράδεκτες καταστάσεις που δημιουργήθηκαν, παραμένοντας απλοί και αμέτοχοι θεατές, ψελλίζοντας ως δικαιολογία την αδυναμία ελέγχου των οπαδών τους.

Αμέτοχοι και θεατές παρέμειναν στην εισβολή 150 και πλέον οπαδών χωρίς εισιτήριο στο γήπεδο μας, παρότι η διοίκηση του Αθηναϊκού είχε εξασφαλίσει 50 εισιτήρια και 20 προσκλήσεις για τις ανάγκες του Παναθηναϊκού.

Αμέτοχοι και θεατές παρέμειναν στα εν χορώ υβριστικά συνθήματα σημαντικής μερίδας των οπαδών τους για συγγενικά πρόσωπα παρόντων φιλάθλων της ομάδας μας, παρουσία των μελών της οικογένειας τους και των παιδιών τους.

Αμέτοχοι και θεατές παρέμειναν στην παράνομη και δημόσια χρήση ναρκωτικών ουσιών στην εξέδρα των οπαδών τους από δεκάδες εκτός εαυτού «φιλάθλους» τους, δίπλα στα παιδιά των ακαδημιών του Αθηναϊκού και στα δεκάδες μικρά παιδιά φιλάθλων γονέων που ήθελαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα και αποχώρησαν διαμαρτυρόμενοι.

Αμέτοχοι και θεατές παρέμειναν στα φτυσίματα, τις λεκτικές απειλές, τους απαράδεκτους υβριστικούς χαρακτηρισμούς και τις σεξιστικές εκφορές σε διαιτητές, παίκτριες και φιλάθλους της ομάδας μας που μάλιστα οδήγησαν και στην προσωρινή διακοπή του αγώνα 3.5 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του.

Αμέτοχοι και θεατές έμειναν στους βανδαλισμούς του γηπέδου μας και στην κλοπή από τις αποθήκες του συλλόγου μας ακόμα και τροφίμων για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου μας αμέσως μετά την λήξη του αγώνα. (σ.σ. Κάτι που προς τιμήν τους θέλησαν να διορθώσουν τόσο η διοίκηση του Παναθηναϊκού, όσο και αντιπροσωπία οργανωμένων οπαδών οι οποίοι φρόντισαν να αντικαταστήσουν όσα τρόφιμα καταστράφηκαν, αναγνωρίζοντας αμφότεροι τις ζημιές που είχαν προκληθεί).

Στον Αθηναϊκό αντιλαμβανόμαστε την ενασχόληση μας με μπάσκετ γυναικών ως γιορτή και όχι ως πόλεμο. Και θέλουμε τα γήπεδα μας να γεμίζουν από φιλάθλους που αγαπάνε τον αθλητισμό, σέβονται τις αθλήτριες και των δύο ομάδων, αγκαλιάζουν τον κάθε υγιή φίλαθλο μακριά από οπαδικές λογικές. Μακριά από ακρότητες, βανδαλισμούς, ύβρεις, εισβολές φιλάθλων, απειλές, παράνομες συμπεριφορές. Θέλουμε γεμάτα γήπεδα, που να εκπέμπουν ευγενή άμιλλα και όχι φόβο και τρόμο. Θέλουμε γήπεδα γεμάτα από φιλάθλους που δεν μισούν, δεν αντιλαμβάνονται την διεκδίκηση του οποίου αποτελέσματος ως πόλεμο, δεν προσβάλλουν και δεν τρομοκρατούν.

Και αυτό το δόγμα θα το υπηρετεί πάντα υπεύθυνα το ιστορικό μας σωματείο του ιστορικού μας Δήμου. Χωρίς εκπτώσεις, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς στρογγυλοποιήσεις και υπεκφυγές. Ευχόμαστε υγεία σε όλες τις αθλήτριες και των δύο ομάδων μας και ευχόμαστε να απολαύσουμε εξαιρετικούς και υψηλού επιπέδου αγώνες και ο καλύτερος ας νικήσει.

ΥΓ. Κλείνοντας, θεωρούμε την επαναλαμβανόμενη αναφορά στο πρόσωπο του προέδρου του συλλόγου κ. Ραμαντάνη, ενός ανθρώπου που έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει στον αθλητισμό από όλα τα πόστα και σε όλες τις βαθμίδες, ως μια μάλλον αχρείαστη στοχοποίηση στην τοπική κοινωνία του Βύρωνα και όχι μόνο».

Ο Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία εξέφρασε «την έντονη δυσαρέσκειά του για τα όσα έλαβαν χώρα στη σύσκεψη των μέτρων τάξης του πρώτου τελικού της Α1 Μπάσκετ Γυναικών με αντίπαλο τον Αθηναϊκό» και επισήμανε πως «η πλευρά του Αθηναϊκού ακολούθησε μια τακτική, με προφανή σκοπό τη δημιουργία κλίματος που θα απέκλειε την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Βύρωνα».

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τα όσα έλαβαν χώρα στη σύσκεψη των μέτρων τάξης του πρώτου τελικού της Α1 Μπάσκετ Γυναικών με αντίπαλο τον Αθηναϊκό.

Η διοίκηση του Συλλόγου εκφράζει τη δυσάρεστη έκπληξή της για τη στάση που τηρήθηκε. Η πλευρά του Αθηναϊκού ακολούθησε μια τακτική, με προφανή σκοπό τη δημιουργία κλίματος που θα απέκλειε την παρουσία των οπαδών του Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Βύρωνα.

Παρότι η προκήρυξη είναι σαφής και ορίζει ότι η φιλοξενούμενη ομάδα δικαιούται έως και το 20% των εισιτηρίων, η σύσκεψη κατέληξε στην απόφαση η Αστυνομία να εισηγηθεί στο Υπουργείο την απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων για λόγους «ασφαλείας».

Ο Πρόεδρος του Αθηναϊκού, κ. Ραμαντάνης, θυμήθηκε έξι μήνες μετά τον αγώνα του πρώτου γύρου στον Βύρωνα– ότι τότε «αισθάνθηκε απειλή». Πρόκειται για μια θέση που δεν είχε εκφραστεί ποτέ στο παρελθόν, ούτε από τον ίδιο ούτε από το σωματείο του, και συνοδεύτηκε από σειρά ισχυρισμών που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Μάλιστα, ο ίδιος υποστήριξε ότι ο υπεύθυνος ασφαλείας του Παναθηναϊκού, κ. Μιχάλης Νικήτογλου, δεν τον «προστάτευσε», ισχυρισμός που είναι απολύτως ψευδής. Αντιθέτως, ο υπεύθυνος ασφαλείας του «Τριφυλλιού» μερίμνησε προσωπικά για την ομαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης, παραμένοντας καθ’ όλη τη διάρκεια κοντά και στον κ. Χαρδαλιά, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Άλλωστε, το γεγονός ότι το ματς ολοκληρώθηκε κανονικά, χωρίς να καταγραφεί κανένα παράπονο από την πλευρά του Αθηναϊκού, αποδεικνύει του λόγου το αληθές.

Για την ιστορία, την επομένη εκείνου του αγώνα, ο Παναθηναϊκός επικοινώνησε άμεσα με τη διοίκηση του Αθηναϊκού (τόσο τηλεφωνικά όσο και εγγράφως), προκειμένου να αναλάβει τις εργασίες ελαιοχρωματισμού από κάποια συνθήματα που γράφτηκαν στους τοίχους του γηπέδου.

Πρέπει να γίνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι ο Παναθηναϊκός δεν είχε ποτέ προβλήματα με το ιστορικό σωματείο του Αθηναϊκού σε κανένα άθλημα. Η τωρινή προσπάθεια πυροδότησης του κλίματος είναι μόνο ζημιογόνα.

Ο Παναθηναϊκός διατηρεί διαχρονικούς δεσμούς με την περιοχή του Βύρωνα, από την οποία έχουν αναδειχθεί σπουδαίοι αθλητές και αθλήτριες του Συλλόγου μας. Επιπλέον, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στον Βύρωνα στηρίζουν έμπρακτα την τοπική κοινωνία, όπως έπραξαν πρόσφατα με τη συνεισφορά τους στην Κοινωνική Κουζίνα της περιοχής, αποδεικνύοντας ότι αποτελούν αναπόσπαστο και ενεργό κομμάτι της».