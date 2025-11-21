Με πρόστιμο 5.000 τιμώρησε ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ τον Ηλία Παπαθεοδώρου, για δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του Αμαρουσίου στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ για την 7η αγωνιστική της Greek Basketball League και οι οποίες «συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος», όπως γνωστοποίησε σήμερα (21/11) η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος.

Οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ:

«29/21-11-2025

ΜΑΡΟΥΣΙ

Απαλλάσσεται η ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) για το παράπτωμα της μη συμμετοχής του προπονητή της Ηλία Παπαθεοδώρου στη συνέντευξη Τύπου και στο Flash Interview του αγώνα ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) – ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ Νέα Κ.Α.Ε 2014), που διεξήχθη την 15-11-2025 και

Επιβάλλεται στον Ηλία Παπαθεοδώρου, Προπονητή της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896), αυστηρή έγγραφη επίπληξη και χρηματικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ, για δηλώσεις που συνιστούν δυσφήμιση του αθλήματος και που έλαβαν χώρα στον ως άνω αγώνα.

28/21-11-2025

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Επιβάλλεται στην ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ), η ποινή της έγγραφης σύστασης με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο για το παράπτωμα της παραμονής στον αγωνιστικό χώρο και της εκπρόθεσμης αποχώρησης του ΠΑΝΩΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Security Officer της ΚΑΕ, ως μη δικαιούμενου προσώπου κατά τον ως άνω αγώνα, που διεξήχθη την 15-11-2025 μεταξύ των ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε) – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ).

27/21-11-2025

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Επιβάλλεται στην ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε) η ποινή της έγγραφης σύστασης με παράλληλη ανακοίνωση στον τύπο για το παράπτωμα της παραμονής στον αγωνιστικό χώρο και της εκπρόθεσμης αποχώρησης του ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΧΡΗΣΤΟΥ Αντιπροέδρου της ΚΑΕ, ως μη δικαιούμενου προσώπου κατά τον ως άνω αγώνα, που διεξήχθη την 15-11-2025 μεταξύ των ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Κ.Α.Ε) – ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 1971 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (δ.τ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΑΕ).

26/21-11-2025

ΑΕΚ

Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΑΕΚ – Νέα Ανώνυμη Εταιρεία Καλαθοσφαίρισης Ανδρών 2014 (δ.τ. ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ Νέα Κ.Α.Ε 2014) της κατηγορίας για υβριστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΜΑΡΟΥΣΙ ΚΑΕ 1896) που διεξήχθη την 15-11-2025.

25/21-11-2025

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Απαλλάσσεται η ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για υβριστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 16-11-2025.

24/21-11-2025

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Απαλλάσσεται η ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΕ) της κατηγορίας περί πλημμελούς λειτουργίας του συστήματος Precision Time, κατά τον αγώνα πρωταθλήματος με την ομάδα της ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) που διεξήχθη την 16-11-2025.

23/21-11-2025

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) της κατηγορίας για υβριστικά συνθήματα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την ομάδα της ΑΡΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΑΡΗΣ ΚΑΕ 2003 ΚΑΕ) που διεξήχθη την 16-11-2025».