Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 68-58 από τον Παναθηναϊκό στο Game 2 των τελικών της GBL, με τον προπονητή των ερυθρόλευκων να κάνει τον απολογισμό του αγώνα, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι.

Στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, ο έμπειρος προπονητής επισήμανε την αδυναμία των παικτών του να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, γεγονός που τους οδήγησε σε βιαστικές και ανορθόδοξες επιθέσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε τη μεταστροφή της εικόνας του αγώνα, εξηγώντας πως η ομάδα κατάφερε να χτίσει μια διψήφια διαφορά όσο κυκλοφορούσε σωστά την μπάλα, την οποία όμως απώλεσε όταν σταμάτησε να εφαρμόζει αυτό το πλάνο.

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