Ο Ντέβιν Κάναντι αποτελεί τον πρώτο παίκτη που υποδέχτηκε η Μύκονος εν όψει της έναρξης της προετοιμασίας της για την πρώτη ιστορική σεζόν της στην Greek Basketball League. Ο Αμερικανός γκαρντ προσγειώθηκε χθες το βράδυ (17/8), λίγο πριν από τις 22:00, με πτήση από το Λος Άντζελες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Εκεί είχε την πρώτη του διά ζώσης γνωριμία με τους ανθρώπους της ομάδας της Μυκόνου.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στο ελληνικό πρωτάθλημα, αυτή τη φορά για τη Μύκονο, και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε τη σκληρή δουλειά ενόψει της νέας σεζόν! Ο στόχος της ομάδας να δημιουργήσει κάτι σταθερό και μακροπρόθεσμο, πέρα από τα όρια της φετινής χρονιάς, ταιριάζει απόλυτα με τη δική μου φιλοσοφία και τον τρόπο που βλέπω το μπάσκετ. Πιστεύω ότι η συνεργασία αυτή ήρθε στην καλύτερη δυνατή στιγμή τόσο για εμένα όσο και για την ομάδα. Περιμένω με ανυπομονησία να γνωρίσω τους νέους μου συμπαίκτες, να γίνουμε μια οικογένεια μέσα στο γήπεδο και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να πετύχουμε τους στόχους μας», εξήγησε στις πρώτες δηλώσεις του ο Κάναντι.

Η προετοιμασία έχει προγραμματιστεί ν’ αρχίσει την, Τρίτη (19/8), στο Περιστέρι.