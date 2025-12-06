Παρελθόν από το δυναμικό της Μυκόνου αποτελεί ο Τζέρεμι Έβανς, καθώς ο σύλλογος της Greek Basketball League γνωστοποίησε τη λύση της συνεργασίας με τον άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού.

Η ανακοίνωση που εξέδωσαν οι νησιώτες αναφέρει:

«Η Μύκονος Betsson ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον αθλητή Τζέρεμι Έβανς.

Η ομάδα μας ευχαριστεί θερμά τον Τζέρεμι για την παρουσία, την επαγγελματική του στάση και την πολύτιμη συνεισφορά του στη μέχρι τώρα πορεία μας, στην πρώτη ιστορική συμμετοχή της Μυκόνου Betsson στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Η εμπειρία και ο χαρακτήρας του αποτέλεσαν σημαντικά στοιχεία για την προσπάθειά μας.

Του ευχόμαστε καλή συνέχεια, υγεία και ό,τι καλύτερο σε κάθε πτυχή της ζωής του».

Λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση του «διαζυγίου» με τον Τζέρεμι Έβανς, η Μύκονος ανακοίνωσε και τον παίκτη που θα καλύψει το κενό του Αμερικανού πάουερ φόργουορντ/σέντερ στη φροντ λάιν του συλλόγου της Greek Basketball League. Ο λόγος για τον Καρλ Γκαμπλ, ο οποίος ξεκίνησε την τρέχουσα σεζόν στην Ιταλία για λογαριασμό της Ουράνια Μιλάνο.

Η ανακοίνωση:

«Η Μύκονος Betsson ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της συνεργασίας της με τον Καρλ Γκαμπλ.

Ο Καρλ Γκαμπλ (Karl William Gamble Jr.) γεννήθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1996 στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας των ΗΠΑ, έχει ύψος 2,03 μ. και αγωνίζεται ως πάουερ φόργουορντ/σέντερ.

Το νέο απόκτημα της ομάδας μας ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στην ιταλική Ουράνια Μιλάνο, όπου σημείωσε 5,1 πόντους, 4,3 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε επτά συμμετοχές στη Serie A2, μένοντας στο παρκέ για 19,1 λεπτά.

Ο Καρλ Γκαμπλ είναι απόφοιτος του Κολεγίου Μιντλ Τενεσί Μπλου Ρέιντερς (2015–19). Ως επαγγελματίας αγωνίστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο με την Ομόνοια Λευκωσίας (2020–21) και στη συνέχεια πέρασε από τους Τράισκιρχεν Λάιονς (Αυστρία), τη Λάχτι (Φινλανδία) και τους Νόρσεπινγκ Ντόλφινς (Σουηδία).

Την περσινή σεζόν είχε 16,6 πόντους, 8,2 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ με τη Λέβιτσε σε 29 συμμετοχές στην Extraliga της Σλοβακίας, αγωνιζόμενος κατά μέσο όρο 25,7 λεπτά.

Πλέον θα ενισχύσει την ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου στην ιστορική πρώτη της συμμετοχή στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η Μύκονος Betsson καλωσορίζει τον Καρλ Γκαμπλ στην οικογένειά της και του εύχεται μια εξαιρετική σεζόν!».