Η Στέλλα Καλτσίδου αποτελεί την Ομοσπονδιακή προπονήτρια της Εθνικής Γυναικών της Μεγάλης Βρετανίας. Η τεχνικός του Αθηναϊκού είχε χαρίσει τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο σε συλλογικό επίπεδο στο βρετανικό μπάσκετ, σε άνδρες και γυναίκες, οδηγώντας τους Λόντον Λάιονς στην κατάκτηση του Eurocup γυναικών για το 2024.

Η βρετανική Ομοσπονδία εκτιμώντας τις προπονητικές ικανότητες της Ελληνίδας τεχνικού, της ανέθεσε τον ρόλο της Ομοσπονδιακής προπονήτριας της Εθνικής Γυναικών, με πρώτη… αποστολή, το «παράθυρο» του Νοεμβρίου, για τα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2027. Πρώτη αντίπαλος της Βρετανίας είναι η Ελβετία στις 12 Νοεμβρίου.

Με τους Λόντον Λάιονς η Στέλλα Καλτσίδου κατέκτησε επιπρόσθετα δύο διαδοχικά Πρωταθλήματα στην British Basketball League, καθώς και το τρόπαιο “Betty Codona”.

Στις πρώτες δηλώσεις της ως Ομοσπονδιακός τεχνικός της Μεγάλης Βρετανίας, η Στέλλα Καλτσίδου επισήμανε:

«Ανυπομονώ να συνεργαστώ με αυτήν την ομάδα παικτριών και ανθρώπων και να βρω πώς μπορούμε να φτάσουμε μαζί στο υψηλότερο επίπεδο, από άποψη απόδοσης και κουλτούρας. Θέλω να δω την εθνική Μεγάλης Βρετανίας ν’ αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητές της. Φυσικά, αυτό είναι κάτι που απαιτεί χρόνο και συνεχή προσπάθεια από κάθε πλευρά της ομάδας, παίκτριες, προσωπικό, Ομοσπονδία και αυτή είναι η πορεία που ακολουθούμε. Θέλουμε να “χτίσουμε” μια κουλτούρα όπου όλες θα νιώθουν την εθνική ομάδα σαν “σπίτι”, θ’ απολαμβάνουν να είναι μέρος της, έτοιμες να αγωνιστούν και πρόθυμες να βάλουν τον εγωισμό τους κάτω από τις ανάγκες της ομάδας. Από άποψη απόδοσης θέλουμε να είμαστε μια σκληρή ομάδα, επιθετική και στις δύο πλευρές του γηπέδου, να παίζουμε με ταχύτητα και υψηλή ένταση».