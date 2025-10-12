Το δικαίωμα να έχει ενεργό στο παρκέ τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ αποκτά ο Ηρακλής. Ο 28χρονος Αμερικανός σέντερ διευθέτησε, με την υποστήριξη και του «Γηραιού», ζήτημα αγωνιστικής τιμωρίας που είχε, από την περασμένη σεζόν, στην Πολωνία και είναι έτοιμος να επιστρέψει στις υποχρεώσεις του με τους «κυανόλευκους».

Ο Φάντερμπερκ, λόγω του προβλήματος που του προέκυψε, ήταν ανενεργός αγωνιστικά για την ομάδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου και έκανε μόνος του προπόνηση στο Ιβανώφειο.

Μάλιστα, για την κάλυψη της απουσίας του αποκτήθηκε από τους Θεσσαλονικείς ο Βέλγος, Τιμ Λάμπρεχτ. Εκτιμάται, πλέον, πως ο Γιώργος Σιγάλας θα μπορεί να τον έχει στα πλάνα του για το, εντός έδρας, παιχνίδι του Ηρακλή, το προσεχές Σάββατο (18/10), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Greek Basketball League, με αντίπαλο τη Μύκονο.

«Πονοκέφαλος», αντίθετα, για τον τεχνικό των «κυανόλευκων» αποτελεί ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος -όπως γνωστοποιήθηκε- αγωνίστηκε με διάστρεμμα ποδοκνημικής στο ματς του Ηρακλή, το Σάββατο (11/10), στο PAOK Sports Arena, κόντρα στον ΠΑΟΚ.