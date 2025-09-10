Το Περιστέρι επικράτησε με 93-90 του Παναθηναϊκού στο Telekom Center Athens (ΟΑΚΑ), στο τρίτο φιλικό προετοιμασίας του για τη νέα σεζόν. Ο Τούμπεργκεν σημείωσε 26 πόντους για τους «κυανοκίτρινους», ενώ από 13 είχαν οι Χάρις και Νίκολς. Οι «πράσινοι» που δεν είχαν τους διεθνείς που συνεχίζουν στο Ευρωμπάσκετ 2025, στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας τους, είδαν τον Ναν να σημειώνει 22 πόντους, το Σορτς 20, τον Χολμς 13, τον Ρογκαβόπουλο 11 και τον Γκραντ 10.

Το ανεπίσημο ντεμπούτο τους πραγματοποίησαν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ο Τι Τζέι Σορτς, ο Ρισόν Χολμς, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος και ο Γιάννης Κουζέλογλου, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Χρήστος Σερέλης (σ.σ. ο Εργκίν Αταμάν ως Ομοσπονδιακός τεχνικός της Τουρκίας βρίσκεται στη Ρίγα και στο Ευρωμπάσκετ) είχε μόλις επτά παίκτες του ρόστερ στη διάθεσή του.

Τα δεκάλεπτα: 23-25, 48-47, 72-65, 90-93

Παναθηναϊκός (Χρήστος Σερέλης): Σορτς 20, Γεώργας, Χολμς 13, Παπανικολάου 2, Τέιλορ 1, Ρογκαβόπουλος 11, Γκραντ 10, Κουζέλογλου 1, Ναν 22, Μουράτος 3, Γκριγκόνις 7.

Περιστέρι (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 13, Καρντένας 4, Τούμπεργκεν 26, Πετράκης 8, Πέιν 4, Ιτούνας 6, Θωμάκος 3, Παπαγεωργίου 2, Κακλαμανάκης 3, Χάρις 13, Παπαδάκης 9, Ασημένιος, Γιάνκοβιτς 2.